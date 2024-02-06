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لبنان

"حزب الله" يستهدف عدداً من المواقع الإسرائيلية

Lebanon 24
06-02-2024 | 10:04
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أعلن حزب الله أنه استهدف بعد ظهر يوم الثلاثاء، عند الساعة 2:30، موقع ‌‏رويسات العلم في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة بالأسلحة المناسبة، وحقق فيه إصابات مباشرة.‌‏
 
كما أعلن "الحزب" أنه استهدف عند الساعة 3:30 من بعد ظهر اليوم، موقع ‏الرمتا في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية، وحقق فيه إصابات مباشرة.‏

كما استهدف عناصر "الحزب" عند الساعة 3:40 من بعد ظهر اليوم، موقع ‌‏السماقة في تلال كفرشوبا ومزارع شبعا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية، وحققوا فيه ‏إصابات مباشرة.‏
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وعند الساعة 03:50 من بعد ظهر اليوم، استهدف حزب الله، التجهيزات التجسسية في موقع ‏رويسات العلم في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة بالأسلحة المناسبة، وحقق فيه إصابات مباشرة.
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