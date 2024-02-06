"حزب الله" يستهدف عدداً من المواقع الإسرائيلية

أعلن حزب الله أنه استهدف بعد ظهر يوم الثلاثاء، عند الساعة 2:30، موقع رويسات العلم في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة بالأسلحة المناسبة، وحقق فيه إصابات مباشرة.
كما أعلن "الحزب" أنه استهدف عند الساعة 3:30 من بعد ظهر اليوم، موقع الرمتا في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية، وحقق فيه إصابات مباشرة.
كما استهدف عناصر "الحزب" عند الساعة 3:40 من بعد ظهر اليوم، موقع السماقة في تلال كفرشوبا ومزارع شبعا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية، وحققوا فيه إصابات مباشرة.
وعند الساعة 03:50 من بعد ظهر اليوم، استهدف حزب الله، التجهيزات التجسسية في موقع رويسات العلم في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة بالأسلحة المناسبة، وحقق فيه إصابات مباشرة.