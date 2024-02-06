في الناعمة... اطلاق نار واصابة مواطن!

جرى تبادل لاطلاق نار مع عناصر من مخابرات الجيش - مكتب الشوف، أثناء محاولتهم توقيف مطلوبين في بلدة الناعمة.



وقد أصيب احد المواطنين بالرصاص، اثناء مروره صدفة بالمكان، وتم نقله الى مستشفى سبلين الحكومي، وقامت العناصر بملاحقة المطلوبين، الى ان تم توقيفهما .

Advertisement