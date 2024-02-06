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لبنان

قائد الجيش: نواصل التضحية دفاعاً عن لبنان

Lebanon 24
06-02-2024 | 10:29
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تفقد قائد الجيش العماد جوزاف عون، قيادة الشرطة العسكرية في الريحانية، حيث التقى الضباط والعسكريين، واطلع على المهمات المنفذة وسير العمل في مختلف الأقسام.

وزار قسم الأدلة الجنائية، حيث تم عرض التقنيات المستحدثة ضمن إطار تطوير إمكانات كشف الجريمة، ثم استمع إلى إيجاز عن المهمات التي تتولاها وحدات الشرطة العسكرية، بخاصة في سياق المحافظة على المناقبية والانضباط والقيام بالتحقيقات.
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وخلال الزيارة التفقدية، أشاد عون بـ"صمود العناصر واستمرارها، رغم الصعوبات"، معتبرا أن "الانضباط هو عصب الجيوش، وأن صمود الجيش هو السبب الأساسي في الحفاظ على الاستقرار الأمني".

وأشار إلى أن "الجيوش تبنى للدفاع عن الأرض"، وقال: "نحن نواصل التضحية، دفاعا عن لبنان، لأن التضحية هي في صلب شعارنا، وهدفنا مصلحة بلدنا فقط. فليبق إيمانكم بوطنكم ثابتا، ولا تعبؤوا بالشائعات".
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