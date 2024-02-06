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لبنان

وفد نيابي بحث في باريس تأثير حرب غزة على لبنان

Lebanon 24
06-02-2024 | 09:38
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عقد وفد نيابي لبناني ضم نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب، والنائبين سيمون ابي رميا والان عون سلسلة لقاءات، في اطار زيارة الى باريس، مع مسؤولين كبار في رئاسة الجمهورية الفرنسية ووزارة الدفاع.
 
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وتم البحث خلال اللقاءات، بتأثير الحرب الدائرة في غزة على لبنان، والعمل الجاري على المستوى الدبلوماسي لعدم انزلاق الوضع الحالي على الحدود اللبنانية الجنوبية، من عمليات عسكرية الى حرب مفتوحة.

واطلع الوفد من المسؤولين الفرنسيين على الاقتراحات التي يتم التداول بها بين الدول المؤثرة، خاصة مع الولايات المتحدة الاميركية، من اجل الوصول إلى اتفاق لوقف النار بشكل دائم في غزة واستشراف الآليات لتأمين الاستقرار والأمن على الحدود اللبنانية الجنوبية، من خلال التوصل إلى آلية تمهد لتطبيق القرار ١٧٠١ من قبل الطرفين واحترام السيادة المطلقة للبنان على أراضيه. 

وشدد المجتمعون في هذا الاطار، على أهمية المفاوضات الجارية من اجل تسهيل إيجاد أرضية لازمة لإرساء حل دائم وعادل يؤمن الاستقرار الأمني والسياسي ثم الاقتصادي للبنان .
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