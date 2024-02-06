Advertisement

لبنان

داخل بؤرة للسيارات.. شاب ينتحر في هذه البلدة

Lebanon 24
06-02-2024 | 10:27
A-
A+
Doc-P-1161336-638428392249856424.jpg
Doc-P-1161336-638428392249856424.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أفادت مندوبة "لبنان 24" أن شاباً ثلاثينياً، من بلدة طير دبا الجنوبية، أقدم على الانتحار في بؤرة للسيارات على طريق الحمادية، في صور، وعُثر بجانبه على بندقية "بومب أكشن".

وعلى الفور، حضرت القوى الأمنية، وباشرت التحقيق في الحادث.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
إدانة كندي باع "مواد انتحارية" عبر الإنترنت
lebanon 24
06/02/2024 22:49:04 Lebanon 24 Lebanon 24
الشرطة الإسبانية: العثور على متفجرات من صناعة محلية وسترة انتحارية بمنزل في جنوب إسبانيا
lebanon 24
06/02/2024 22:49:04 Lebanon 24 Lebanon 24
هل من علاقة تربطبين خطر الانتحار لدى النساء والدورة الشهرية؟
lebanon 24
06/02/2024 22:49:04 Lebanon 24 Lebanon 24
تزايد حالات الانتحار في إسرائيل.. والحكومة تعلّق
lebanon 24
06/02/2024 22:49:04 Lebanon 24 Lebanon 24

طير دبا

انتحار

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
09:40 | 2024-02-06
14:57 | 2024-02-06
14:43 | 2024-02-06
14:24 | 2024-02-06
13:38 | 2024-02-06
13:30 | 2024-02-06
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24