داخل بؤرة للسيارات.. شاب ينتحر في هذه البلدة

أفادت مندوبة "لبنان 24" أن شاباً ثلاثينياً، من بلدة طير دبا الجنوبية، أقدم على الانتحار في بؤرة للسيارات على طريق الحمادية، في صور، وعُثر بجانبه على بندقية "بومب أكشن".



وعلى الفور، حضرت القوى الأمنية، وباشرت التحقيق في الحادث.

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