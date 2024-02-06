هذا ما بحثه موسى مع وفد من الصليب الاحمر الدولي

التقى رئيس لجنة حقوق الانسان النائب ميشال موسى في المجلس النيابي، وفداً من الصليب الاحمر الدولي.

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وخلال اللقاء، تم الحديث عن التقديمات للسجون بمواضيع اجتماعية وصحية، بما فيها السجناء الموجودون في سجون الجنوب والمساعدة في عملية نقلهم الى مناطق آمنة.كما تطرق البحث، الى المساعدات التي تقدم من خلال الهيئة الوطنية للمخطوفين والمخفيين قسرا، وكذلك ضرورة تفعيل اللجنة الوطنية لمتابعة القانون الدولي الانساني الصادر بمرسوم عن مجلس الوزراء.