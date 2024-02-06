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لبنان

محمد غادر منزله منذ 3 أيّام ولم يعدّ... هل تعرفون عنه شيئاً؟

Lebanon 24
06-02-2024 | 11:30
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صـدر عـن المديريـّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العلاقـات العامّـة البـلاغ التّالــي:

تعمّم المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي، بناءً على إشارة القضاء المختص، صورة المفقود القاصر:

-  محمد خالد الريس (من مواليد عام 2008، لبناني)
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الذي غادر بتاريخ 3-2-2024، منزله الكائن في محلة بئر حسن، ولم يعُد لغاية تاريخه.

لذلك، يُرجى من الذين شاهدوه أو لديهم أي معلومات عنه أو عن مكان وجوده، الاتّصال بفصيلة الأوزاعي، على الرقم: 450897-01، للإدلاء بما لديهم من معلومات.
 
 
 
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