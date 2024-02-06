محمد غادر منزله منذ 3 أيّام ولم يعدّ... هل تعرفون عنه شيئاً؟

Advertisement

صـدر عـن المديريـّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العلاقـات العامّـة البـلاغ التّالــي:تعمّم المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي، بناءً على إشارة القضاء المختص، صورة المفقود القاصر:- محمد خالد الريس (من مواليد عام 2008، لبناني)الذي غادر بتاريخ 3-2-2024، منزله الكائن في محلة بئر حسن، ولم يعُد لغاية تاريخه.لذلك، يُرجى من الذين شاهدوه أو لديهم أي معلومات عنه أو عن مكان وجوده، الاتّصال بفصيلة الأوزاعي، على الرقم: 450897-01، للإدلاء بما لديهم من معلومات.