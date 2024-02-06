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لبنان

وزارة الخارجية: هذه المعلومة مغلوطة

Lebanon 24
06-02-2024 | 11:54
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صدر عن وزارة الخارجية والمغتربين البيان التالي:
"تناقلت عدة مواقع الكترونية اخبارية معلومات وتصريح نسبته اليوم لوزير الخارجية والمغتربين د. عبدالله بوحبيب حول عدم قدرة الجيش اللبناني على الانتشار وإستلام زمام الأمور في الجنوب.
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تنفي وزارة الخارجية والمغتربين أن يكون الوزير قد أعطى تصريحا بهذا الخصوص لأي جهة إعلامية، وهذه المعلومات هي اخبار مجتزأة، ومغلوطة، ومقتطعة من عدة تصريحات سابقة ولا صحة لها".
 
 
 
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