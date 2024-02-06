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لبنان

حادث مأسويّ... جرافة دهست شخصاً وقتلته

Lebanon 24
06-02-2024 | 12:09
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وقع حادث مأسوي في معمل فرز النفايات الصلبة في منطقة سينيق جنوب صيدا، حيث دهست جرافة عن طريق الخطأ العامل السوري في الفرز محمود دياب الشامي، الذي أصيب بكسور وإصابات بليغة في جسده، ونقل على الاثر إلى المستشفى وما لبث أن فارق الحياة. 
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