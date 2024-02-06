لقاءات عدة لمولوي اليوم.. هذا ما بحثه مع زوّاره

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التقى وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال القاضي بسام مولوي، في مكتبه اليوم، عضو "اللقاء الديمقراطي" النائب فيصل الصايغ، مع وفد من الحزب التقدمي الاشتراكي، وتم البحث في ملف السجون وكيفية متابعته.كذلك، عرض مع سفير قطر الشيخ سعود بن عبد الرحمن بن فيصل ثاني آل ثاني العلاقات بين البلدين وملفات ذات اهتمام مشترك.والتقى ايضاً النائب رازي الحاج وعرض معه الأوضاع العامة.كما بحث مع نائب الممثل المقيم للبرنامج الإنمائي في لبنان محمد صلاح للمشاريع التي ينفذها البرنامج في لبنان.والتقى ممثلة صندوق الأمم المتحدة للسكان في لبنان أسمى قرداحي، وتم البحث في الواقع السكاني في لبنان.