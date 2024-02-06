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لبنان

ميقاتي اتّصل بالقاضي نواف سلام وهنأه بانتخابه رئيسا لمحكمة العدل الدولية

Lebanon 24
06-02-2024 | 12:39
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أجرى رئيس الحكومة نجيب ميقاتي اتصالا بالقاضي نواف سلام وهنأه بانتخابه رئيسا لمحكمة العدل الدولية في لاهاي لفترة ثلاث سنوات.
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ميقاتي

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