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لبنان
ميقاتي اتّصل بالقاضي نواف سلام وهنأه بانتخابه رئيسا لمحكمة العدل الدولية
Lebanon 24
06-02-2024
|
12:39
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أجرى رئيس الحكومة نجيب ميقاتي اتصالا بالقاضي نواف سلام وهنأه بانتخابه رئيسا لمحكمة العدل الدولية في لاهاي لفترة ثلاث سنوات.
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