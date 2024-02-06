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لبنان

موقع أميركيّ يكشف عن تفاهم بين "الحزب" وإسرائيل... هذه تفاصيله

Lebanon 24
06-02-2024 | 13:30
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أفاد موقع "أكسيوس" الأميركيّ، أنّ "الولايات المتّحدة الأميركيّة و4 حلفاء أوروبيين، يأملون في الإعلان قريبا عن خطوات لإنهاء القتال بين "حزب الله" وإسرائيل".
 
 
وأضاف الموقع أنّ "أميركا وحلفاءها سيصدرون بيانا يشمل التزامات من "حزب الله" وإسرائيل بعد تفاهمات جديدة بحثها مبعوث أميركي".
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وبحسب "أكسيوس"، فإنّ "التفاهمات الجديدة ستُلزم "حزب الله" بنقل قواته إلى مسافة 8-10 كيلومترات من الحدود الإسرائيلية".
 
 
وأضاف الموقع أنّ "أميركا وحلفاءها سيعلنون عن مزايا لتعزيز الاقتصاد اللبناني، لتحسين الاتفاق بالنسبة لـ"حزب الله".
 
 
وقال "أكسيوس"، إنّ "الجيش اللبناني سيُرسل بموجب التفاهمات الجديدة ما بين 10 إلى 12 ألف جندي إلى منطقة الحدود مع إسرائيل".
 
 
وتابع الموقع أنّ "مقترح التهدئة بين "حزب الله" وإسرائيل سيكون على غرار التفاهمات التي أنهت جولة القتال عام 1996".
 
 

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