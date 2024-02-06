Advertisement

لبنان

الحاج حسن بحث في الواقع الزراعي مع اللواء خير

Lebanon 24
06-02-2024 | 13:38
A-
A+
Doc-P-1161393-638428490310879291.png
Doc-P-1161393-638428490310879291.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
إلتقى وزير الزراعة في حكومة تصريف الأعمال الدكتور عباس الحاج حسن في مكتبه، الأمين العام للهيئة العليا للإغاثة اللواء محمد خير.

وخلال اللقاء، تمّ التداول في الواقع الزراعي والأضرار التي لحقت بالمزروعات كافة من جراء العاصفة التي ضربت لبنان، وخصوصا سهل عكار وسهل البقاع.
Advertisement

كما تم البحث في مجمل تفاصيل العدوان الإسرائيلي على جنوب لبنان، وعرض حجم الأضرار التي لحقت في القطاع الزراعي، إضافة إلى القصف المعادي المستمر بالفوسفور الأبيض المحرم دوليا للأراضي الزراعية والثروتين الحرجية و النباتية.

وأكد الحاج حسن "ضرورة الإسراع في عمليات مسح الأضرار للتعويض عن المزارعين على كل الأراضي اللبنانية، رغم محدودية إمكانات الدولة والأزمة المالية التي لا تزال تمر بها البلاد".

كما شدّد على "ضرورة إنقاذ ما يمكن إنقاذه والتعويض للجميع من أجل استمرارية القطاع، خصوصا الخيم البلاستيكية والأضرار التي نجم عنها تلف مساحات شاسعة من الزراعات العلفية أو الأشجار المثمرة والخضروات، إضافة إلى كل الأضرار التي لحقت بالثروة الحيوانية".
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
09:40 | 2024-02-06
17:29 | 2024-02-06
17:00 | 2024-02-06
16:52 | 2024-02-06
16:23 | 2024-02-06
16:00 | 2024-02-06
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24