هذه مقدمات النشرات المسائية

مقدمة نشرة اخبار الـ"ان بي ان"



لشباط سادسه ... نقطة نور لا تنطفىء منذ اربعين عاما... المسيرة هي هي حفظ لبنان.

السادس من شباط 1984... يوم نسج التاريخ في انتفاضة انتشلت لبنان من براثن العصر الإسرائيلي وقادته إلى الحضن العربي.

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انتفاضة قادها نبيه فأعادت التوازن إلى الوقائع الداخلية والإقليمية واسقطت اتفاق السابع عشر من أيار وشكلت الحاضن الأساس لتطور مشروع المقاومة.

تحت راية المقاومة استظل بالأمس مصطفى ضاهر وعلي محمد وبعدهما جعفر اسكندر وحسن سكيكي وحسين عزام.. ثلة من مجاهدي أفواج المقاومة اللبنانية - أمل ارتقوا شهداء على طريق الدفاع عن الجنوب ولبنان.

هم اسماء لأقمار حلقت في العلياء لترسم بالدم اكتمال بدر في السماء.. هم أسماء لأبناء موسى الصدر.. لهم أجمل كنية: أبطال شهداء على طريق حفظ الجنوب وأهله وترابه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا.

خمسة أقمار كانوا هناك على الثغور يزرعون الرايات على قمم الإفتخار.. الشهداء اسكندر وسكيكي وعزام الذين استشهدوا في غارة إسرائيلية حاقدة على (بيت ليف) تجري مراسم وداعهم غدا.

وتقام الصلاة على جثامينهم الطاهرة قبل الظهر في ساحة القسم بمدينة صور ثم تنطلق مواكب التشييع إلى بلداتهم: عين بعال وصديقين ورشكناناي.

في الميدان حافظ الوضع على وتيرة عالية من التصعيد حيث نفذت قوات الإحتلال سلسلة اعتداءات جوية ومدفعية على قرى جنوبية حدودية واستهدف بعض الغارات منازل سكنية كما كان الحال في ميس الجبل.

في المقابل شنت المقاومة هجمات عدة على أهداف في الشمال الفلسطيني المحتل مستخدمة صواريخ (فلق1) و(بركان).

على أن الوضع على الحدود الجنوبية يجتذب زحمة موفدين إلى لبنان من بينهم وزير الخارجية الفرنسي ستيفان سيجورنيه الذي حط اليوم في بيروت آتيا من القدس المحتلة واستهل نشاطه بلقاء رئيس مجلس النواب نبيه بري.

وقبل وصول الوزير الفرنسي التقى رئيس المجلس في عين التينة رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي الذي اكتفى بالقول للصحافيين إن التشاور في هذه المرحلة ضروري لا بل أكثر من ضروري.

من جهة أخرى دعا رئيس الحكومة إلى عقد جلسة لمجلس الوزراء صباح الخميس المقبل للبحث في جدول أعمال من خمسة وعشرين بندا يتصدرها إصدار قانون موازنة 2024.







مقدمة نشرة اخبار الـ"ام تي في"



انها زيارة لزوم ما لا يلزم. وزير الخارجية الفرنسية حمل رسالة تنبيه الى لبنان الرسمي فحواها: طبقوا القرار 1701 والا .. فجاء الجواب : فلتطبق اسرائيل مندرجات الهدنة ولتنسحب من مزارع شبعا وتلال كفرشوبا، وليتم ايجاد حلول نهائية للنقاط المتنازع عليها، وعندها يطبق القرار 1701.



وبما ان سر اسرائيل لا يعطى للفرنسيين بل للاميركيين ، لذلك تبدو زيارة ستيفان سيجورنيه معلقة على النتائج التي حققها المبعوث الرئاسي الاميركي في تل ابيب. فالقرار الاسرائيلي مع آموس هوكستين، وإن كانت المعطيات تشير الى ان المفاوضات لا تزال معقدة، وأن اي حل لم يتم التوصل اليه بعد على صعيد الحدود الاسرائيلية - اللبنانية. واستكمالا للجهد الديبلوماسي يصل وزير الخارجية المصرية الى بيروت مساء غد.



في الاثناء، الوضع الميداني على حاله في الجنوب. فالقصف الاسرائيلي متواصل كذلك الغارات، مقابل استهدافات لحزب الله.



وفي غزة القتال العنيف مستمر، ولا سيما في منطقتي رفح وخان يونس، في وقت يواصل وزير الخارجية الاميركية انتوني بلينكن جولته الشرق اوسطية.



ولكن قبل تفصيل المواضيع السياسية والامنية نتوقف عند خبر ايجابي. اذ قدم اقتراح قانون معجل مكرر في مجلس النواب لدعم قطاع الدواء المصنع محليا، وذلك افساحا في المجال امام توسيع الانتاج والتوفير على اللبنانيين.







مقدمة نشرة اخبار تلفزيون المنار



عادت صواريخ بركان من جديد لتحيل ثكنة راميم الى رميم، ولم تترك اخواتها من صواريخ المقاومة معلما عسكريا صهيونيا عند الحدود الا وصلته بنيرانها، اما كل تهليل قادة العدو وتهويلهم ، فيكفيه معاودة ضرب بيت هلل بالصواريخ المناسبة واصابة هذه الثكنة المهمة اصابات مباشرة..



هي النيران التي اشعلها الصهاينة ويكابرون عن اطفائها، باتت تحرق كل خياراتهم وما تبقى من حياة للمستوطنين عند الحدود مع لبنان..



فيما حدود الموقف الرسمي والشعبي والمقاوم اللبناني يسمعونه لكل زائر قريبا كان او بعيدا، ولكل من يدعي وساطة او يحمل تهويلا صهيونيا بالحرب : اوقفوا حرب غزة لنبدأ الحديث..



وان كثرت الاحاديث السياسية وتناوب الوسطاء، فان الضمانة الوحيدة لحماية بلدنا وكياننا اللبناني بعد كل هذا الاجرام الصهيوني – هي المقاومة والسلاح والحضور في الميدان، بحسب رئيس المجلس التنفيذي لحزب الله السيد هاشم صفي الدين، الذي جدد التأكيد على حضور المقاومة واستعدادها لاي لحظة يطلب فيها القتال دفاعا عن الارض والعرض والمقدسات..



وفيما قداسة الدم المسفوك على تراب غزة كل يوم تستحيل طوفانا متجددا يحاصر العدو في ميدانه، فان الحصار السياسي الذي يطبق على حكومة بنيامين نتنياهو يزداد شدة، مع الحديث الجدي عن خيارات يسميها الصهاينة صعبة، فيما التمهيد لها تكفل به ساسة واعلاميون كشفوا عن مفاوضات تجري بين نتنياهو وزعيم المعارضة يائير لابيد لدخول الحكومة بديلا عن الوزيرين بن غفير وسموترتش..



اما استبدال قادة الجيش ورئيس الحكومة فأمر لا بد منه بحسب مفوض شكاوى الجنود السابق اسحاق بريك، الذي وصف كيانه اليوم بأنه في ظلال الفوضى ولا يمكن اصلاح الخلل الا باستبدال الطاقم الحاكم كما قال..



في القول اليمني ثبات كشيمة اهل الوفاء، يد على الزناد اصابت اليوم البوارج البريطانية والاميركية، وصوت صادح بالحق أكد من خلاله قائد انصار الله السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي في يوم الشهيد اليمني استعداد بلاده لتصعيد العمليات العسكرية اذا ما استمر العدوان على غزة، مع تأكيد التصدي للعدوان الاميركي الصهيوني البريطاني مهما غلت التضحيات...







مقدمة نشرة اخبار الـ"ال بي سي"



فيما العالم ينتظر إنضاج المساعي لتحقيق هدنة، هل تفاجئ إسرائيل العالم بفتح معركة رفح بعد معركة خان يونس؟



الأجندة العسكرية لأسرائيل تختلف عن سائر الأجندات ولاسيما أجندة حماس.



التباين بين الأجندتين هو الذي يصعب مهمة الموفدين الذين تكثفت زياراتهم المكوكية ، من وزير الخارجية الأميركي انطوني بلينكن إلى وزير الخارجية البيريطاني قبله ديفيد كاميون ، إلى وزير الخارجية الفرنسي ، وغدا من المتوقع ان يصل إلى بيروت وزير الخارجية المصري في زيارة لم تتثبت مواعيدها حتى الساعة.

في ملف مرتبط بالحركة الديبلوماسية، استدعى وزير الخارجية و المغتربين في حكومة تصريف الاعمال عبدالله بوحبيب اليوم، السفير المتحدة البريطاني وسلمه مذكرة احتجاج تتعلق بزيارة وزير خارجية بلاده ، وعلم أن سبب الاحتجاج أن وزير الخارجية البريطاني تجاهل وزير الخارجية اللبنانية ولم يلتقه.

في الملف اليمني، تصعيد كلامي يوازي التصعيد الميداني، زعيم الحوثيين أعلن أن جماعته سوف تواصل التصعيد أكثر فأكثر، إذا لم يتوقف الهجوم الإسرائيلي على غزة.

وهذا المساء حلحلة في ملف الأسرى وفق ما أعلن رئيس الوزراء القطري ن بعدما تلقى رد حركة حماس .

لبنانيا، بعد غد جلسة لمجلس الوزراء ، واليوم زار الرئيس ميقاتي عين التينة استعدادا لهذه الجلسة.

نشير إلى أن محكمة العدل الدولية في لاهاي انتخبت اليوم القاضي اللبناني نواف سلام رئيسا لها لفترة ثلاث سنوات إثر انتهاء ولاية الرئيسة الأميركية القاضية جون دونوغيو.







مقدمة نشرة اخبار تلفزيون الجديد



حفارة النفط التي لم تسترزق في لبنان مدت خراطيمها الدبلوماسية على عمق البلوك اللبناني ومساحته الحربية جنوبا وانهمرت الوفود منقبة عن شريط أمان لإسرائيل لتمكين المستوطنين النازحين من العودة الى اراضي الجليل...



ولم يكن وزير الخارجية الفرنسي ستيفان سيجورنيه آخر العنقود في رحلة الهبوط على المدرج اللبناني، بدأت اوروبيا وفرنسيا وبريطانيا واميركيا،



وغدا تستكمل عربيا مع وصول وزير خارجية مصر سامح شكري الى بيروت وبفارق أن طروحات مصر مغايرة لزيارات الاستقصاء الغربية،



ولكن العالم كله بدا شغوفا ببقعة لبنان الجنوبية ومسارها الحربي وامكان فصلها عن نيران غزة وتطبيق القرار الدولي 1701،



وهذا المطلب كرره وزير خارجية فرنسا اليوم، حيث يبدي الاوروبيون اهتماما بتطبيق القرار وتحديدا الجزء المتعلق بنشر الجيش في جنوب الليطاني ضمن عديد يصل الى خمسة عشر الف جندي.



ولكن لبنان الرسمي اكد للموفدين انه يتعتذر لوجسيتيا وعدديا نشر هذا الصف من العسكر، وهو ما دفع بوزير الخارجية عبدالله بوحبيب الى القول بعد لقائه نظيره الفرنسي: بدنا جيش تاني...



ووفق معلومات الجديد فقد أبلغت فرنسا المسؤولين اللبنانيين بانها على استعداد للمساعدة عتادا وتدريبا وتقديم الدعم اللوجستي والمالي عند انتشار الجيش على الحدود الجنوبية.



وستكون العجلة العسكرية هي الهدف التالي للموفدين، بحيث بات انتشار الجيش اولوية طارئة،



ولكنها تصطدم بالواقعية اللبنانية وقدرة المؤسسة العسكرية على توفير هذا المطلب، فيما جنودها وضباطها مصابون بالحالة اللبنانية الواقعة تحت الاصفار الاقتصادية والمالية.



واما الحالة السياسية فإن ارقامها لم تتقدم ولا حتى على الرقم الخماسي، وذلك بوجود مكونات متباعدة وقوى سياسية كل له حساباته حتى ضمن الاحلاف واصحاب التفاهمات السابقة.



واليوم تمر الذكرى التاسعة عشرة على تفاهم مارمخايل بين التيار الوطني الحر وحزب الله... والتفاهم الذي وقع بعد تسونامي الجنرال رسا بعد كل هذه السنوات على جهنم عون وسدود جبران.



وتستمر السدود وزاريا بحيث تعطل مجرى الحكومة المقبلة الخميس على بحث ملف رئاسة الاركان.



وقالت معلومات الجديد إن الملف بات جاهزا لذلك أصبح طرح التعيين من خارج جدول الاعمال عند الرئيس ميقاتي.



ومن خارج الجدول اللبناني وفي خارج لبنان، انتخبت محكمة العدل الدولية في لاهاي اليوم القاضي اللبناني الدكتور نواف سلام رئيسا لثلاث سنوات خلفا للاميركية جون دونوغيو، ليصبح بذلك ثاني عربي يرأس هذه المحكمة بعد وزير خارجية الجزائر الاسبق محمد بجاوي...



خبر على توقيت دولي اقليمي عربي مستعجل حيث ينتظر من المحكمة اصدار قرارات تتصل بحرب الابادة في غزة وعلى هذه الحرب وهدنتها اعلنت قطر قبل قليل انها تسلمت رد حماس وهو يحمل الايجابيات.