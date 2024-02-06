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لبنان
وفاة شخص على أوتوستراد عمشيت... سيارة صدمته مساء اليوم
Lebanon 24
06-02-2024
|
16:23
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أفادت مندوبة "لبنان 24"، عن وفاة شخص بعدما صدمته سيارة، على المسلك الشرقيّ لأوتوستراد عمشيت.
وحضر عناصر الدفاع المدني إلى مكان الحادث، ويعملون على نقل الجثة إلى المستشفى.
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عمشيت
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