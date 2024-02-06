وفاة شخص على أوتوستراد عمشيت... سيارة صدمته مساء اليوم

أفادت مندوبة "لبنان 24"، عن وفاة شخص بعدما صدمته سيارة، على المسلك الشرقيّ لأوتوستراد عمشيت.

وحضر عناصر الدفاع المدني إلى مكان الحادث، ويعملون على نقل الجثة إلى المستشفى.