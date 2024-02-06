Advertisement

لبنان

وفاة شخص على أوتوستراد عمشيت... سيارة صدمته مساء اليوم

Lebanon 24
06-02-2024 | 16:23
A-
A+
Doc-P-1161432-638428588942477662.jpg
Doc-P-1161432-638428588942477662.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أفادت مندوبة "لبنان 24"، عن وفاة شخص بعدما صدمته سيارة، على المسلك الشرقيّ لأوتوستراد عمشيت.
 
 
وحضر عناصر الدفاع المدني إلى مكان الحادث، ويعملون على نقل الجثة إلى المستشفى.
Advertisement
 
 
 
مواضيع ذات صلة
في حادث سقوط طائرة.. وفاة ملياردير ورئيس سابق
lebanon 24
07/02/2024 01:18:47 Lebanon 24 Lebanon 24
شركة "بوينغ" تقرّ بفقدان بعض القطع المسؤولة عن إغلاق الأبواب في حادث طائرة "ألاسكا 737 ماكس9" (العربية)
lebanon 24
07/02/2024 01:18:47 Lebanon 24 Lebanon 24
حادث مأسويّ... جرافة دهست شخصاً وقتلته
lebanon 24
07/02/2024 01:18:47 Lebanon 24 Lebanon 24
حادثة مرعبة تهزّ بلداً أوروبيّاً... 7 أشخاص يحملون جنسيّة عربيّة اغتصبوا فتاة قاصرة وهذا ما فعلوه بصديقها
lebanon 24
07/02/2024 01:18:47 Lebanon 24 Lebanon 24

عمشيت

حادث

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
09:40 | 2024-02-06
17:29 | 2024-02-06
17:00 | 2024-02-06
16:52 | 2024-02-06
16:00 | 2024-02-06
14:57 | 2024-02-06
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24