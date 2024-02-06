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لبنان
حجز زاوية
Lebanon 24
06-02-2024
|
17:29
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يحتل الوضع المتفجّر في الجنوب، حجر الزاوية في مهمة وزير عربي، لا سيما لقاؤه مع مرجع كبير، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".
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