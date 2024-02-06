موسى: إسرائيل لا تحترم القيم الإنسانية

ندّد رئيس لجنة حقوق الإنسان النيابية النائب د. ميشال موسى بالاعتداءات الإسرائيلية الوحشية المتواصلة على القرى الجنوبية.



Advertisement وشدّد على أن "أهل الجنوب مستمرون في مقاومتهم حتى النهاية في مواجهة وصد العدوان الإسرائيلي والدفاع عن أرضهم بصلابة وشراسة، مهما كان حجم الاعتداءات، فهي أرض الأحفاد والأجداد والأهل، وهم لذلك يقدمون خيرة شبابهم يوميا شهداء على مذبح الوطن حماية للبنان وسيادته وكرامته". وأكد في تصريح ل"الأنباء" الكويتية أن "إسرائيل لا تحترم القيم الإنسانية، وهي تتخطى كل المواثيق والأعراف الدولية في حروبها، حيث لا تعترف بالقانون الإنساني الدولي، فتعمد إلى خرقه دائما بممارساتها، كما القرارات الدولية الصادرة عن الأمم المتحدة، والتي كان آخرها القرار 1701".وشدّد على أن "أهل الجنوب مستمرون في مقاومتهم حتى النهاية في مواجهة وصد العدوان الإسرائيلي والدفاع عن أرضهم بصلابة وشراسة، مهما كان حجم الاعتداءات، فهي أرض الأحفاد والأجداد والأهل، وهم لذلك يقدمون خيرة شبابهم يوميا شهداء على مذبح الوطن حماية للبنان وسيادته وكرامته".

وقال موسى: "من الواضح ان جميع الأفرقاء في جنوب لبنان، بشكل أو بآخر يقفون صفا واحدا بوجه الاعتداءات الإسرائيلية كل بحسب موقعه، فمن يصمد في أرضه هو مقاوم، ومن يحارب هو مقاوم.. فكل الشرائح في الجنوب تتضامن مع بعضها البعض في صد العدوان الإسرائيلي حماية للبنان وأهله".