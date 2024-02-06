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لبنان

سماع صوت قوي في المناطق الساحلية.. ماذا كشفت المعلومات الأوليّة عنه؟

Lebanon 24
06-02-2024 | 23:45
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أفادت مندوبة "لبنان 24" أن أهالي بشامون وراس بيروت سمعوا صوتاً قوياً ما دفعهم إلى مغادرة منازلهم والنزول إلى الشارع، ليتبين لاحقاً، بحسب المعلومات الأولية، أن الصوت الذي سُمع بقوة في كل مناطق الساحل هو ناتج عن غارة وهمية باتجاه البحر. 
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