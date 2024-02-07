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لبنان

آخر المُستجدات... كيف تبدو الجبهة الجنوبيّة صباح اليوم؟

Lebanon 24
07-02-2024 | 01:29
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يخيم على القطاع الشرقي من جنوب لبنان هذا الصباح هدوءا مشوبا بالترقب والحذر الشديدين انطلاقا من سهل المجيدية الغجر خراج بلدة الماري وصولا حتى منطقة العرقوب حاصبيا ومزارع شبعا المحتلة. وهذا الهدوء الحذر خرقه ليلا وفجر اليوم طلعات استكشافية للطيران التجسسي نوع ام كا فوق منطقة حاصبيا العرقوب ومزارع شبعا المحتلة، بحسب ما أفادت مندوبة "لبنان 24".
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ويأتي هذا بعد ليل عنيف ومتوتر من التراشق الصاروخي والمدفعي المتبادل بين رجال المقاومة الإسلامية وقوات الاحتلال الاسرائيلي التي وسعت دائرة اعتداءاتها ضد المناطق المحررة في المنطقة مستهدفة أطراف راشيا الفخار وكفرحمام خراج الهبارية واطراف كفرشوبا السلامية وحلتا والفردي، وهذه الاعتداءات رد عليها الحزب بقصف صاروخي ومدفعي مركزين استهدف مواقع  الاحتلال في السماقة ورويسات العلم داخل مزارع شبعا المحتلة، وهذا الهدوء الحذر خرقه حتى الفجر طلعات استكشافية للمسيرات الإسرائيلية نوع ام كا فوق المنطقة وصولا حتى المنحدرات الغربية لشبعا وجبل الشيخ المطلة على منطقة راشيا الوادي في البقاع الشرقي وعلى مرتفعات البقاع الغربي واقليم التفاح وجبل صافي.
 
وسجلت آخر الاعتداءات الاسرائيلية عند منتصف الليل الفائت حيث اغار الطيران الحربي المعادي على اطراف بلدة بني حيان ما ادى الى اضرار مادية في الممتلكات، بحسب ما أفاد مندوب "الوكالة الوطنية للإعلام" في صور.
وكان العدو قد نفذ سلسلة غارات بواسطة الطيران الحربي والمسّير بعد ظهر امس على اطراف بلدات الناقورة ويارين والجبين والضهيرة وعيتا الشعب وبيت ليف.
واللافت تضرر شبكتي الكهرباء والمياه والطرق العامة والداخلية، في القرى والبلدات الجنوبية المتاخمة للخط الازرق.

وطيلة الليل الفائت وحتى صباح اليوم حلق الطيران الاستطلاعي المعادي فوق قرى القطاعين الغربي والاوسط وصولا حتى مشارف مدينة صور وبعمق جنوبي غير اعتيادي كما اطلق العدو الاسرائيلي القنابل المضيئة في سماء القطاعين الغربي والاوسط. 
 
يذكر ان حركة امل تشّيع  من ساحة القسم في مدينة صور عند الحادية عشر من قبل ظهر اليوم ثلاثة من شهدائها الذين ارتقوا خلال الغارة  المعادية على احد  المنازل في بلدة بيت ليف منذ اليومين الماضيين.
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