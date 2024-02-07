حادث سير مروّع في عنجر.. اصطدمت سيارتهما في الفاصل الاسمنتي

جريحان جراء حادث سير على الأوتوستراد العربي في عنجر



نقل عناصر من الدفاع المدني في تمام الساعة ٦:٤٠ من تاريخ اليوم الواقع في ٢٠٢٤/٢/٧ جريحين الى مستشفى البقاع في تعلبايا أصيبا جراء اصطدام سيارتهما في الفاصل الاسمنتي على الاوتوستراد العربي في عنجر-البقاع.

#بكل_الاوقات_حدك. pic.twitter.com/quym0ZgUK7