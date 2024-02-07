18
o
بيروت
20
o
طرابلس
16
o
صور
19
o
جبيل
12
o
صيدا
20
o
جونية
10
o
النبطية
11
o
زحلة
11
o
بعلبك
20
o
بشري
17
o
بيت الدين
11
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
"أمل" تفعّل حراكها العسكري وهذه هي نقطة عملياتها
خاص "لبنان 24"
|
Lebanon 24
07-02-2024
|
01:15
A-
A+
photos
0
A+
A-
كان لافتاً في الايام الماضية ارتفاع عدد الشهداء في صفوف حركة "أمل" علماً أنها بدأت المشاركة في المعارك الدائرة في الجنوب منذ اليوم الاول للحرب، وهذا الامر طرح الكثير من الاسئلة حول الاسباب الفعلية لذلك.
Advertisement
مصادر مطلعة أكدت أن حركة "أمل" فعلت حراكها العسكري في الايام الماضية بالتوازي مع استمرار المعارك جنوب لبنان وهذا ما ادى الى تزايد عدد الشهداء الذين يسقطون في صفوفها، خصوصا أن الجيش الاسرائيلي لا يزال يعمل ضمن خطة شاملة لرصد المقاومين واستهدافهم في القرى الحدودية.
وتقول المصادر أن "أمل" تركز عملياتها بشكل اساسي في مزارع شبعا وتلال كفرشوبا منعاً لتجاوز القرار الـ 1701 على اعتبار ان رئيس الحركة هو رئيس المجلس النيابي الذي يتواصل بشكل دائم مع المبعوثين الدوليين، وبالتالي فإن موقعه يجعل الحركة تلتزم أكثر من باقي الفصائل بالقرار المذكور.
المصدر: لبنان 24
لبنان
خاص
رادار لبنان24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
بعد الطقس المستقر… منخفض جوي بانتظارنا في هذا الموعد
Lebanon 24
بعد الطقس المستقر… منخفض جوي بانتظارنا في هذا الموعد
05:22 | 2024-02-06
06/02/2024 05:22:22
Lebanon 24
Lebanon 24
ممثلة سورية شهيرة في إعلان لانجري.. شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
ممثلة سورية شهيرة في إعلان لانجري.. شاهدوا الفيديو
03:30 | 2024-02-06
06/02/2024 03:30:29
Lebanon 24
Lebanon 24
الصور الأولى للممثل فادي ابراهيم... شاهدوا كيف بدا من داخل المستشفى
Lebanon 24
الصور الأولى للممثل فادي ابراهيم... شاهدوا كيف بدا من داخل المستشفى
14:43 | 2024-02-06
06/02/2024 02:43:28
Lebanon 24
Lebanon 24
بيان هام من كهرباء لبنان بشأن الفواتير.. هذا ما جاء فيه
Lebanon 24
بيان هام من كهرباء لبنان بشأن الفواتير.. هذا ما جاء فيه
04:47 | 2024-02-06
06/02/2024 04:47:50
Lebanon 24
Lebanon 24
انفجار يهز عاصمة دولة عربية.. ماذا في المعلومات الأولية؟
Lebanon 24
انفجار يهز عاصمة دولة عربية.. ماذا في المعلومات الأولية؟
08:37 | 2024-02-06
06/02/2024 08:37:36
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
عن الكاتب
خاص "لبنان 24"
أيضاً في لبنان
02:30 | 2024-02-07
توّقع حصول زلزال مدمر في المنطقة.. هل لبنان في خطر؟ خبير جيولوجي يكشف
03:00 | 2024-02-07
هل لا يزال جهاد أزعور مرشح المعارضة في وجه فرنجية؟!
02:45 | 2024-02-07
خطوة عربية قريبة باتجاه دمشق
02:39 | 2024-02-07
عملية احتيال "اونلاين"... أنشأ موقعا وهميا لشركة ووقع بقبضة الأمن!
02:22 | 2024-02-07
الأضرار كبيرة جداً.. مسيّرة معادية أغارت على محطة ضخ مياه الوزاني (فيديو وصور)
02:15 | 2024-02-07
بروز دور الجيش خلال مرحلة ما بعد الحرب؟
فيديو
بعد فوزه بـ 3 جوائز.. توقيف نجم شهير مباشرة على الهواء (فيديو)
Lebanon 24
بعد فوزه بـ 3 جوائز.. توقيف نجم شهير مباشرة على الهواء (فيديو)
02:33 | 2024-02-05
07/02/2024 10:11:27
Lebanon 24
Lebanon 24
أصلها عربي: ترامب ينفجر غضباً بوجه محاميته المفضلة.. إليكم السبب (فيديو)
Lebanon 24
أصلها عربي: ترامب ينفجر غضباً بوجه محاميته المفضلة.. إليكم السبب (فيديو)
04:19 | 2024-02-03
07/02/2024 10:11:27
Lebanon 24
Lebanon 24
يضم 3 عقارات وأحواض استحمام باهظة.. تعرفوا إلى قصر بوتين السري (فيديو)
Lebanon 24
يضم 3 عقارات وأحواض استحمام باهظة.. تعرفوا إلى قصر بوتين السري (فيديو)
01:53 | 2024-02-02
07/02/2024 10:11:27
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24