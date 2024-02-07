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لبنان

"أمل" تفعّل حراكها العسكري وهذه هي نقطة عملياتها

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
07-02-2024 | 01:15
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كان لافتاً في الايام الماضية ارتفاع عدد الشهداء في صفوف حركة "أمل" علماً أنها بدأت المشاركة في المعارك الدائرة في الجنوب منذ اليوم الاول للحرب، وهذا الامر طرح الكثير من الاسئلة حول الاسباب الفعلية لذلك.
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مصادر مطلعة أكدت أن حركة "أمل" فعلت حراكها العسكري في الايام الماضية بالتوازي مع استمرار المعارك جنوب لبنان وهذا ما ادى الى تزايد عدد الشهداء الذين يسقطون في صفوفها، خصوصا أن الجيش الاسرائيلي لا يزال يعمل ضمن خطة شاملة لرصد المقاومين واستهدافهم في القرى الحدودية.
وتقول المصادر أن "أمل" تركز عملياتها بشكل اساسي في مزارع شبعا وتلال كفرشوبا منعاً لتجاوز القرار الـ 1701  على اعتبار ان رئيس الحركة هو رئيس المجلس النيابي الذي يتواصل بشكل دائم مع المبعوثين الدوليين، وبالتالي فإن موقعه يجعل الحركة تلتزم أكثر من باقي الفصائل بالقرار المذكور.




المصدر: لبنان 24

لبنان

خاص

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