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لبنان

في صور.. توقيف مروّج مخدرات واثنين من زبائنه بالجرم المشهود

Lebanon 24
07-02-2024 | 01:15
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صــدر عــــن المديريّـة العـامّـة لقــوى الأمــن الـدّاخلي ـ شعبة العـلاقـات العـامّـة البــــــلاغ التّالــــــي:

في إطار المتابعة المستمرة التي تقوم بها القطعات المختصة في قوى الأمن الداخلي لملاحقة المتورّطين بعمليات تجارة وترويج المخدّرات في مختلف المناطق اللبنانية وتوقيفهم، تمكّنت شُعبة المعلومات من رصد نشاط أحد مروّجي المواد المخدّرة في منطقة صور ومحيطها.
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على أثر ذلك، باشرت القطعات المختصة في الشعبة إجراءاتها الميدانية والاستعلامية، وبنتيجة الاستقصاءات والتحريات توصلت الى تحديد هويته، ويدعى:

ن. خ. (مواليد عام 2006، سوري)
بتاريخ 5-2-2024، وبعد عملية رصد ومراقبة دقيقة، نفّذت إحدى دوريات الشّعبة عمليّة مداهمة لمكان إقامته في محلة صور وأوقفته في داخله. بتفتيشه والمنزل، تم ضبط كمية كبيرة من مادة حشيشة الكيف موضّبة داخل /49/ كيسًا من النايلون ومعدّة للترويج، وسيجارة حشيشة عدد/2/.

 وبالتزامن ألقت دوريات الشعبة القبض على اثنين من زبائنه في محلة صور أثناء قيامهما بتنفيذ عملية سرقة دراجة آليّة من المحلّة، وهما كل من:

م. ح. (مواليد عام 2004، سوري)
م. ج. (مواليد عام 2006، سوري)
بتفتيشهما، ضبط بحوزة الأوّل كميّة من حشيشة الكيف.

بالتحقيق معهم، اعترف (ن. خ.) بما نسب اليه لجهة قيامه بترويج المخدرات لعدد من الزبائن في منطقة صور ومحيطها، واعترف الآخران بتعاطي المخدرات.

أجري المقتضى القانوني بحقهم، وأودعوا مع المضبوطات المرجع المختصّ بناءً على إشارة القضاء.
 
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