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لبنان

تحفظ سعودي على الدور القطري لسبب محدد

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
07-02-2024 | 01:45
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تستمر قطر بالقيام بدور مهم وناشط على الساحة اللبنانية في ظل استمرار الازمة الداخلية والحرب الخارجية. وبات واضحا أن قطر ترغب بأن تكون الراعي المباشر للحل بغض النظر عن توقيته ونتيجته.
وبحسب مصادر مطلعة فإن "اللجنة الخماسية" غير مرتاحة للدور القطري في بيروت لكونه يسوّق لاسماء محددة وهذا ما لا ترغب به "الخماسية" وتحديدا المملكة العربية السعودية التي عادت مجددا للتحرك على  الساحة اللبنانية، بعد انكفاء.
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وتضيف المصادر أن "عدم الرضى" السعودي على  الاداء القطري لا يرتقي الى مرحلة الخلاف، اذ لا يزال التنسيق مستمرا بين كل دول الخماسية،  وفي الاصل لا توجد اي تسوية قريبة ووشيكة.

المصدر: لبنان 24

لبنان

خاص

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