19
o
بيروت
22
o
طرابلس
19
o
صور
21
o
جبيل
12
o
صيدا
21
o
جونية
15
o
النبطية
15
o
زحلة
15
o
بعلبك
22
o
بشري
19
o
بيت الدين
15
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
بروز دور الجيش خلال مرحلة ما بعد الحرب؟
خاص "لبنان 24"
|
Lebanon 24
07-02-2024
|
02:15
A-
A+
photos
0
A+
A-
بدا لافتا ان الوسطاء والموفدين والديبلوماسيين الذين يصلون إلى لبنان لبحث ملف الحدود اللبنانية الجنوبية وكيفية انهاء المعارك الحاصلة اليوم بين "حزب الله" والجيش الاسرائيلي، يتحدثون بشكل واضح عن دور جدي يجب أن يقوم به الجيش في المرحلة المقبلة بعد التسوية..
Advertisement
وبحسب مصادر مطلعة فإن السبب او النتيجة لهذه الطروحات سيكون تعزيز وضعية قائد الجيش العماد جوزيف عون الذي يعتبر المرشح الأبرز لرئاسة الجمهورية لدى القوى الغربية والعربية، وعليه فإن ترتيب المرحلة المقبلة سيجعل من حظوظ عون الرئاسية أفضل بكثير، وان لم تكن بعض الاطراف راغبة بذلك.
وترى المصادر أن سحب اسم عون من التداول كمرشح رئاسي في المرحلة الحالية يحسن حظوظه ويخرجه من اطار البازار الذي تخضع له معظم الاسماء، وعليه فإن المرحلة المقبلة قد تشهد اعطاء الجيش غطاء دولياً للقيام بدور اكبر في الداخل اللبناني وربما في الجنوب..
المصدر: لبنان 24
لبنان
خاص
رادار لبنان24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
الصور الأولى للممثل فادي ابراهيم... شاهدوا كيف بدا من داخل المستشفى
Lebanon 24
الصور الأولى للممثل فادي ابراهيم... شاهدوا كيف بدا من داخل المستشفى
14:43 | 2024-02-06
06/02/2024 02:43:28
Lebanon 24
Lebanon 24
سماع صوت قوي في المناطق الساحلية.. ماذا كشفت المعلومات الأوليّة عنه؟
Lebanon 24
سماع صوت قوي في المناطق الساحلية.. ماذا كشفت المعلومات الأوليّة عنه؟
23:45 | 2024-02-06
06/02/2024 11:45:33
Lebanon 24
Lebanon 24
فضيحة مُدوية.. زوجة "الدكتور فود" تكشف خيانته لها مع لبنانية (فيديو)
Lebanon 24
فضيحة مُدوية.. زوجة "الدكتور فود" تكشف خيانته لها مع لبنانية (فيديو)
03:17 | 2024-02-07
07/02/2024 03:17:18
Lebanon 24
Lebanon 24
ملكة جمال في ورطة كبيرة.. علاقة غرامية مع رجل متزوّج أطاحت بها!
Lebanon 24
ملكة جمال في ورطة كبيرة.. علاقة غرامية مع رجل متزوّج أطاحت بها!
09:51 | 2024-02-06
06/02/2024 09:51:37
Lebanon 24
Lebanon 24
انفجار يهز عاصمة دولة عربية.. ماذا في المعلومات الأولية؟
Lebanon 24
انفجار يهز عاصمة دولة عربية.. ماذا في المعلومات الأولية؟
08:37 | 2024-02-06
06/02/2024 08:37:36
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
عن الكاتب
خاص "لبنان 24"
أيضاً في لبنان
05:04 | 2024-02-07
صواريخ لبنانية ستهزّ مدينة إسرائيلية.. من هي؟
05:00 | 2024-02-07
أهالي القرى الحدودية يستنجدون ببكركي وترقب للمرحلة الجديدة
04:54 | 2024-02-07
جولة للجنة التنسيق اللبنانية - الأميركية في واشنطن: لتحييد لبنان وتطبيق الـ1701
04:48 | 2024-02-07
نصار عرض الاوضاع مع سفير قطر
04:37 | 2024-02-07
بعد العواصف والأمطار الغزيرة... الطقس في استراحة؟
04:36 | 2024-02-07
هل زار وزير خارجية فرنسا "الحزب" في حارة حريك؟
فيديو
بعد فوزه بـ 3 جوائز.. توقيف نجم شهير مباشرة على الهواء (فيديو)
Lebanon 24
بعد فوزه بـ 3 جوائز.. توقيف نجم شهير مباشرة على الهواء (فيديو)
02:33 | 2024-02-05
07/02/2024 12:50:36
Lebanon 24
Lebanon 24
أصلها عربي: ترامب ينفجر غضباً بوجه محاميته المفضلة.. إليكم السبب (فيديو)
Lebanon 24
أصلها عربي: ترامب ينفجر غضباً بوجه محاميته المفضلة.. إليكم السبب (فيديو)
04:19 | 2024-02-03
07/02/2024 12:50:36
Lebanon 24
Lebanon 24
يضم 3 عقارات وأحواض استحمام باهظة.. تعرفوا إلى قصر بوتين السري (فيديو)
Lebanon 24
يضم 3 عقارات وأحواض استحمام باهظة.. تعرفوا إلى قصر بوتين السري (فيديو)
01:53 | 2024-02-02
07/02/2024 12:50:36
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24