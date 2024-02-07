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لبنان

بروز دور الجيش خلال مرحلة ما بعد الحرب؟

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
07-02-2024 | 02:15
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بدا لافتا ان الوسطاء والموفدين والديبلوماسيين الذين يصلون إلى لبنان لبحث ملف الحدود اللبنانية الجنوبية  وكيفية انهاء المعارك الحاصلة اليوم بين "حزب الله" والجيش الاسرائيلي، يتحدثون بشكل واضح عن دور جدي يجب أن يقوم به الجيش في المرحلة المقبلة بعد التسوية..
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وبحسب مصادر مطلعة فإن السبب او النتيجة لهذه الطروحات سيكون تعزيز وضعية قائد الجيش العماد جوزيف عون الذي يعتبر المرشح الأبرز لرئاسة الجمهورية لدى القوى الغربية والعربية، وعليه فإن ترتيب المرحلة المقبلة سيجعل من حظوظ عون الرئاسية أفضل بكثير، وان لم تكن بعض الاطراف راغبة بذلك.
وترى المصادر أن سحب اسم عون من التداول كمرشح رئاسي في المرحلة الحالية يحسن حظوظه ويخرجه من اطار البازار الذي تخضع له معظم الاسماء، وعليه فإن المرحلة المقبلة قد تشهد اعطاء الجيش غطاء دولياً للقيام بدور اكبر في الداخل اللبناني وربما في الجنوب..


المصدر: لبنان 24

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