خطوة عربية قريبة باتجاه دمشق

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بالرغم من اشتعال الجبهات العسكرية في اكثر من بلد في المنطقة، الا ان "الهدوء النسبي" الذي تشهده سوريا منذ اندلاع معركة "طوفان الاقصى" ادى الى استفادتها سياسيا في هذه اللحظة الحساسة.وبحسب مصادر مطلعة "فإن الانفتاح العربي على دمشق سيستكمل، وقد يشهد خلال الايام المقبلة خطوة بالغة الأهمية وزيارة خليجية بارزة سيكون لها تأثير حتمي على الواقع الاقتصادي السوري في المدى المتوسط".وترى المصادر "أن موقف سوريا من المعركة في غزة وكيفية التعامل معها لن يتغير، لكن هذا الموقف لن يكون ذاته في حال بات "حزب الله" هو الطرف الاساسي في الحرب مع اسرائيل".