مع بدء انحسار العاصفة الثلجية.. إليكم حال الطرقات جنوباً

أفادت مندوبة "لبنان 24" أنه مع تحسن حالة الطقس وبدء انحسار العاصفة الثلجية، تعتبر كافة الطرقات في منطقة حاصبيا سالكة أمام المركبات، بإستثناء طريق شبعا راشيا الوادي عبر وادي جنعم فهي سالكة أمام المركبات الرباعية الدفع والمجهزة بسلاسل معدنية بسبب تراكم الثلوج.

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