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لبنان

عملية احتيال "اونلاين"... أنشأ موقعا وهميا لشركة ووقع بقبضة الأمن!

Lebanon 24
07-02-2024 | 02:39
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أفادت المديرية العامة لأمن الدولة انه بعد المتابعة والرصد الدقيقين اللذين قامت بهما لمكافحة عمليّات النّصب والاحتيال، أوقف مكتب طرابلس في مديريّة الشّمال الإقليميّة السّوريّ (م.ح.)، الذي أنشأ موقعاً وهميّاً لشركة تبيع معدّات للبحث عن المعادن والذّهب.
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في التفاصيل، استهدف الموقوف أشخاصاً من جنسيّاتٍ عربيّة مختلفة، يشترون المعدّات عبر الأونلاين ويرسلون ثمنها عبر شركات تحويل الأموال.
بعد قبض المبلغ، كان الموقوف يُقدِم على إقفال خطّه ثمّ يعاود جُرمه مرّةً أخرى من خلال رقم هاتف آخر.
 
أجري التحقيق معه، وتمّ تسليمه إلى الجهات المختصّة بناءً على إشارة القضاء.
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