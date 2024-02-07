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لبنان

نجمٌ صغير على خُطى "العالمية".. راين ابي نجم يلمع مجدداً في الكويت

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
07-02-2024 | 04:30
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راين رولان أبي نجم، اسم لبناني واعد في مجال كرة القدم. فعلى الرغم من صغر سنه (مواليد 2015) تمكن هذا الطفل اللبناني من لفت أنظار العالم ببراعته ومهارته في كرة القدم.
ففي عمر الـ3 سنوات لمع ابي نجم مع نادي "British Football Academy" في الكويت، قبل أن ينضمّ الى أكاديمية باريس في نفس الوقت، حيث أصبح يتمرّن في أكاديميتين مختلفتَين بشكل يومي، كما إنضمّ لاحقاً إلى أكاديمية "5-18 Elite Academy" تحت إشراف المدرّب اللبناني بول رستم. وشارك في بطولات عدة حتى شهر تشرين الثاني 2022 عندما إنتقل إلى أكاديمية باريس سان جرمان الرسمية في الكويت "PSG Academy" تحت إشراف المدرب البريطاني- اللبناني روي أبي الياس، حيث خضع لتدريبات تحت إشراف أهمّ المدربين الأوروبيين الحائزين على شهادات تدريب من الاتحاد الأوروبي، وخاصة مع المدّرب الصربي داركو.
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في شباط 2023، أرسلت أكاديمية باريس سان جرمان الكويت رسالة تهنئة الى راين لإختياره للمشاركة وتمثيل الاكاديمية في بطولة كأس العالم لأكاديميات باريس سان جرمان في العالم لفئة "U11"، أي لعمر دون الـ 10 والـ11 سنة على رغم أنّ عمر راين  7 سنوات حينها.
واليوم، عاد اسم هذا الصبي الى البروز مجدداً في عالم كرة القدم، حيث أعلن نادي الكويت الكويتي لكرة القدم عن التوقيع الرسميّ معه، ليكون أحد اللاعبين الأجانب في الفريق لمواليد عام 2015، حيث يُسمح لكلّ نادٍ بضمّ لاعبَين أجنبيَين إثنين الى صفوفه فقط، على أن يكونا من مواليد الكويت.
ويُعتبر هذا التوقيع أول عقد إحترافي خارج لبنان للاعب أبي نجم لا سيما وان نادي الكويت هو من أعرق الأندية المحلية، حيث إنه أول ناد يؤسَّس في دولة الكويت في العام 1960، كما هو الأكثر تتويجاً بالألقاب الرسمية التي تخطّت الخمسين في مسابقات الدوري الكويتي وكأس وليّ العهد وكأس الاتحاد الكويتي والدوري المشترك وكأس السوبر الكويتي، إضافة الى لقب كأس الاتحاد الآسيوي (3 مرّات)، وقد دافع عن ألوانه العديد من النجوم المعروفين المميّزين، وفي مقدّمهم الهدّاف الشهير عبد العزيز العنبري، وأفضل حارس مرمى في تاريخ الكويت أحمد طرابلسي اللبناني.
المصدر: خاص "لبنان 24"

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