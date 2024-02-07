هل ستنقطع بطاقات التشريج؟

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في السياق، تقول مصادر متابعة إنهُ في حال استمر إضراب موظفي الشركتين المذكورتين، فإنه من المرجح أن تُفقد يوم الجمعة البطاقات المسبقة الدفع لإحدى هاتين الشركتين من السوق.أحد وكلاء بيع البطاقات في الشوق قالَ لـإنّ الشركات تبيعنا البطاقات ضمن رصيد محدد يتم ايداعه مسبقاً، لكن هذا الأمر قد يتأثر في حال استمر الإضراب بشكلٍ كبير، ومن الممكن أن نشهد انقطاعاً للبطاقات في أي لحظة.وأشار إلى أنّ استمرار إقفال نقاط البيع التابعة للشركات، سيؤدي إلى عدم إستلام البطاقات، علماً أنه لا قدرة على "التخزين" مثلما كان يحصل سابقاً.