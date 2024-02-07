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لبنان

هل ستنقطع بطاقات التشريج؟

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
07-02-2024 | 04:02
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سادت مخاوف من انعكاس إضراب موظفي شركتي الخليوي "ألفا" و "تاتش" مباشرة على السوق والمواطنين.

في السياق، تقول مصادر متابعة إنهُ في حال استمر إضراب موظفي الشركتين المذكورتين، فإنه من المرجح أن تُفقد يوم الجمعة البطاقات المسبقة الدفع لإحدى هاتين الشركتين من السوق.
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أحد وكلاء بيع البطاقات في الشوق قالَ لـ"لبنان24" إنّ الشركات تبيعنا البطاقات ضمن رصيد محدد يتم ايداعه مسبقاً، لكن هذا الأمر قد يتأثر في حال استمر الإضراب بشكلٍ كبير، ومن الممكن أن نشهد انقطاعاً للبطاقات في أي لحظة.

وأشار إلى أنّ استمرار إقفال نقاط البيع التابعة للشركات، سيؤدي إلى عدم إستلام البطاقات، علماً أنه لا قدرة على "التخزين" مثلما كان يحصل سابقاً.
المصدر: خاص "لبنان 24"

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