بينهم لبنانيون.. إليكم الحصيلة النهائية للعدوان الإسرائيلي على حمص

استهدفت صواريخ إسرائيلية ليل الثلاثاء الأربعاء محافظة حمص في وسط سوريا، وفق ما أفاد الإعلام الرسمي، ما أسفر عن استشهاد 7 أشخاص، بينهم 3 من الجنسية اللبنانية، وجرح 13 شخصاً.

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