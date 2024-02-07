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لبنان

بينهم لبنانيون.. إليكم الحصيلة النهائية للعدوان الإسرائيلي على حمص

Lebanon 24
07-02-2024 | 04:02
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استهدفت صواريخ إسرائيلية ليل الثلاثاء الأربعاء محافظة حمص في وسط سوريا، وفق ما أفاد الإعلام الرسمي، ما أسفر عن استشهاد 7 أشخاص، بينهم 3 من الجنسية اللبنانية، وجرح 13 شخصاً. 
 
 
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