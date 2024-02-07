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لبنان

لـ"الاستثمار السياسي"... حملة تشويه موصوفة بِحق وزير الاقتصاد

Lebanon 24
07-02-2024 | 04:13
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صدر عن المكتب الإعلامي لوزير الاقتصاد والتجارة في حكومة تصريف الأعمال أمين سلام ما يأتي:
 
"دأب بعض وسائل الإعلام في الآونة الأخيرة على ترداد أخبار مغلوطة ونشر اكاذيب تتعلق بقطاع التأمين وعن علاقة للوزير سلام بالسيد فادي تميم على انه مستشار للوزير.
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يهمّ المكتب الإعلامي للوزير سلام ان يكرر ويعيد التأكيد على أنّ السيد تميم لم يشغل يوما أيّ منصب استشاري في فريق عمل وزير الإقتصاد التجارة أو في الوزارة.
ويؤكد المكتب الإعلامي لوزير الاقتصاد والتجارة أنّ كلّ ما يُساق من أكاذيب يندرج حصرا في سياق حملة ممنهجة معروفة المصدر والتوجّه والتوقيت، تهدف الى تشويه سمعة الوزير سلام، وتدخل في سياق النفاق والتضليل الإعلامي الرخيص والاستثمار السياسي في هذا التوقيت الدقيق.
 
وختاما ينفي المكتب الإعلامي لوزير الإقتصاد والتجارة أي علم أو علاقة له أو الوزارة بالأخبار المتداولة، ويؤكد أنه مستمر بمعركة مكافحة الفساد وتنظيم قطاع التأمين وأنه لم يتوان ولن يتوانى عن حماية حقوق المواطنين اللبنانيين، لا سيما المؤمنين وبشكل شفاف وضمن نطاق القوانين والأنظمة، ويحذر في هذا الصدد من مغبة إستخدام إسمه من قبل المصطادين في الماء العكر تحت طائلة المسؤولية والملاحقة القانونية، وسيشرح للرأي العام كل الخطوات المتخذة في هذا السياق من خلال مؤتمر صحافي يحدد موعده في القريب العاجل".
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