شهيدان جديدان لحزب الله اليوم

أعلنت المقاومة الإسلامية استشهاد كل من المجاهد محمد جعفر عسيلي "ولاء" مواليد عام 1975 من بلدة أنصار في جنوب لبنان، والشهيد المجاهد حسين محمد شمص "مهدي" مواليد عام 1995 من بلدة اللبوة في البقاع.

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