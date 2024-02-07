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لبنان
هل زار وزير خارجية فرنسا "الحزب" في حارة حريك؟
خاص "لبنان 24"
|
Lebanon 24
07-02-2024
|
04:36
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نفت معلومات "لبنان24" إنَّ يكون وزير خارجية فرنسا ستيفان سيجورني قد التقى مؤخراً أي مسؤول في "حزب الله" خلال الساعات الماضية في إطار جولته التي يقوم بها في لبنان.
وذكرت المعلومات أنّ الكلام عن لقاء سيجورني نائب الأمين العام لـ"حزب الله" الشيخ نعيم قاسم في حارة حريك غير صحيح، وبالتالي لم يحصل أي إجتماع جديد بين الطرف الفرنسي والحزب في الآونة الأخيرة.
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المصدر:
خاص "لبنان 24"
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