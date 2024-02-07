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لبنان

نصار عرض الاوضاع مع سفير قطر

Lebanon 24
07-02-2024 | 04:48
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استقبل وزير السياحة في حكومة تصريف الاعمال المهندس وليد نصار في مكتبه بالوزارة، سفير قطر الشيخ سعود بن عبد الرحمن آل ثاني،  حيث تم البحث  في الوضع الراهن، وسبل التعاون بين البلدين في مختلف المجالات.
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