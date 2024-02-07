نصار عرض الاوضاع مع سفير قطر

استقبل وزير السياحة في حكومة تصريف الاعمال المهندس وليد نصار في مكتبه بالوزارة، سفير قطر الشيخ سعود بن عبد الرحمن آل ثاني، حيث تم البحث في الوضع الراهن، وسبل التعاون بين البلدين في مختلف المجالات.

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