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لبنان

صواريخ لبنانية ستهزّ مدينة إسرائيلية.. من هي؟

ترجمة "لبنان 24"

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Lebanon 24
07-02-2024 | 05:04
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قال المراسل العسكري لصحيفة "يديعوت أحرونوت" يوسي يهوشوع إن "الحرب بين حزب الله وإسرائيل ستعني إنهمار صواريخ ثقيلة من لبنان على تل أبيب وجنوبها".
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وفي حديث عبر إذاعة "راديو نورث 104.5"، لفت يهوشوع إلى أنه على إسرائيل أن تفهم أن المواجهة مع "حزب الله" تعني إطلاق صواريخ ثقيلة، واصفاً الأنباء التي تحدثت عن أن ذهاب إسرائيل تلقائياً إلى الحرب بـ"المزيفة".

وفي سياق كلامه الذي ترجمه "لبنان24"، قال يهوشوع: "الخوف هو أنه عندما تتخذ، على سبيل المثال، قراراً أو آخر بشأن زيادة الاستعداد للحرب، فإن الطرف الآخر سيغير أيضاً مستوى استعداده ويقظته".

بدوره، قال اللواء (المتقاعد) إيال بن روفين إن "الجيش الإسرائيليّ يستعد لحرب شاملة في الشمال مع لبنان، وسيقوم بذلك في الوقت المناسب"، وأضاف: "نحن ندرك أن هناك حملة موجهة من قبل إيران ونحن في مركزها. لدي شعور بأن الإيرانيين فقدوا السيطرة على وكلائهم، وعلى مبعوثيهم في الشرق الأوسط. برأيي، من ضمن الجهد في منطقتنا أيضاً أن نقول لإيران وأمين عام حزب الله حسن نصرالله إن عليهم الإنتباه. أما بالنسبة لسكان الشمال، فنحن نواجه التحدي الأكبر الذي واجهته الحكومة الإسرائيلية، ويتمثل بعشرات الآلاف من الإسرائيليين المحبطين الذين تم إجلاؤهم".

واعتبر أن "الصعوبة العسكرية والأمنية هي انعدام كامل للثقة من جانب السكان الذين يؤكدون عدم استعدادهم للعيش تحت تهديد حزب الله وفي ظل تطوّر قوات الرضوان الخاصة به". 

ورداً على سؤال عما إذا كنت يعتقد أن إسرائيل تخشى الدخول والبدء في تحرك عسكري في جنوب لبنان، أجاب: "إسرائيل ليست خائفة. إسرائيل تريد بحق إبعاد نصرالله إلى ما وراء الليطاني في الوقت المناسب وبالطريقة الصحيحة".

كذلك، لفت بن روفين إلى أن "الخطوة التي ستقدم عليها إسرائيل ضد لبنان ستكون بقوة كاملة"، وقال: "حزب الله أقوى بكثير من حماس وعلينا أن نذهب بكل قوتنا.. علينا أن نقول لسكان الشمال إن حزب الله لم يعد هو المبادر، بل نحن من نبادر بالهجوم".
المصدر: ترجمة "لبنان 24"

لبنان

خاص

صحافة أجنبية

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