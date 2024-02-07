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لبنان

بوشكيان: نبيذ لبناني جديد يسطع نجمه في العالم

Lebanon 24
07-02-2024 | 05:50
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 أشاد وزير الصناعة النائب جورج بوشكيان بما" يحقّقه الصناعيّون اللبنانيّون من نجاحات وابتكارات على الصعيد العالمي في مجالات عديدة"، مؤكداً أنّ "انجازاتهم العريقة والكبيرة مستمرة ومتواصلة وتلقى الاعجاب والتقدير والثناء، وتنافس وتفوز وتحصد الجوائز الدولية".
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وخلال زيارة التهنئة التي قام بها بوشكيان، لأصحاب خمّارة نبيذ أبو حنّا في زحلة، لمناسبة حلولهم في المرتبة الأولى بين خمسة عشر متنافساً في مسابقة تذوّق النبيذ المعتمد على العنب العضوي واختيار الأفضل بين مشاركين قدموا من أنحاء فرنسا ودول مختلفة إلى منطقة Bourgogne، قال: "بفوز خمارة أبو حنا، يثبت أبناء زحلة شهرتهم وتميّزهم بصناعة النبيذ والعرق، ويعود ذلك لطبيعة الأرض الغنيّة في سهل البقاع، والطقس الملائم، إن كان في الشتاء وتساقط الثلوج، وإن كان في الصيف مع أشعّة الشمس القويّة التي تلفح الكروم. كما يعود الأمر إلى الخبرة والتفاني في العمل واندفاع الجيل الجديد وتوظيفه الاستثمارات في هذه الصناعة التي تخطّت الهواية إلى عمل ونشاط يمزج الصناعة بالزراعة بالسياحة، وصولاً إلى التصدير".

أضاف:" لفتني ما ورد في الشهادة التي نالها أبو حنا من لجنة الحكّام لاتّحاد خبراء الخمور Oenologues في فرنسا، إنّنا نعلن بصوت عال وقوي وبفخر منح جائزة التميّز الذهبي المزدوج 2023  le prix d’excellence de “double gold” 2023الى خمّارة ابو حنا." وأوضح أن هذه العبارات المشجّعة تكافىء وترفع المعنويّات وتزيد من التحدّي".

يذكر أنّ الاتحاد الثقافي لنبيذ فرنسا منح أبا حنا أيضاً جائزة التميّز للميداليّة الذهبية 2023 le prix d’excellence de la medaille d’or 2023، كما منحته غرفة الزراعة في فرنسا التابعة لوزارة الزراعة والسيادة الغذائية في فرنسا شهادة تقدير وميدالية الشرف certificat d’appreciation و medaille d’or.
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