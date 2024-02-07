بشكل يوميّ... هذا ما تفعله صواريخ "الحزب" بمستوطنة إسرائيليّة

أقرّ رئيس السلطة المحلية في كريات شمونة أفيحاي شتيرن، بأنه "في كل يوم، لدينا إصابات جراء إطلاق "حزب الله" الصواريخ المضادة للدروع".



وقال شتيرن في حديث لقناة "كان" الإسرائيلية، إنه "لكي نستطيع القول للسكان أنّ بإمكانهم العودة إلى منازلهم، يجب إبعاد "حزب الله" عن الحدود وإيقاف تهديد إطلاق النيران الذي يحصل بشكل يوميّ". (الميادين)

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