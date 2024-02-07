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لبنان

بشكل يوميّ... هذا ما تفعله صواريخ "الحزب" بمستوطنة إسرائيليّة

Lebanon 24
07-02-2024 | 06:04
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أقرّ رئيس السلطة المحلية في كريات شمونة أفيحاي شتيرن، بأنه "في كل يوم، لدينا إصابات جراء إطلاق "حزب الله" الصواريخ المضادة للدروع".

وقال شتيرن في حديث لقناة "كان" الإسرائيلية، إنه "لكي نستطيع القول للسكان أنّ بإمكانهم العودة إلى منازلهم، يجب إبعاد "حزب الله" عن الحدود وإيقاف تهديد إطلاق النيران الذي يحصل بشكل يوميّ". (الميادين)
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