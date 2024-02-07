مأساة داخل نفق المدينة الرياضيّة... أحد الأشخاص تُوفِيَ هناك

أفادت غرفة "التحكم المروري"، عن وفاة شخص، بعدما انزلقت دراجته الناريّة، داخل نفق المدينة الرياضة باتّجاه السفارة الكويتية.

وأضافت أنّ حركة المرور كثيفة في المحلة.