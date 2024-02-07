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لبنان

مأساة داخل نفق المدينة الرياضيّة... أحد الأشخاص تُوفِيَ هناك

Lebanon 24
07-02-2024 | 06:45
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أفادت غرفة "التحكم المروري"، عن وفاة شخص، بعدما انزلقت دراجته الناريّة، داخل نفق المدينة الرياضة باتّجاه السفارة الكويتية.
 
 
وأضافت أنّ حركة المرور كثيفة في المحلة.
 
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التحكم المروري

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