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لبنان

"لبنان24": وزير خارجية مصر لن يزور بيروت اليوم

خاص "لبنان24"

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Lebanon 24
07-02-2024 | 07:15
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علم "لبنان24" أنه تم إرجاء الزيارة المقررة لوزير الخارجية المصري سامح شكري إلى بيروت، اليوم الاربعاء، إلى موعد يُحدد لاحقاً. 
 
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المصدر: خاص "لبنان 24"
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