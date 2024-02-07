شهيد وجريحان... إسرائيل تستهدف منزلاً في الجنوب

أفادت مندوبة "لبنان 24"، أنّ طائرة مسيّرة إسرائيليّة أغارت على أحد المنازل في بلدة الخيام الجنوبيّة.

وأشارت إلى إستشهاد شخص من ال عواضة، وإصابة إثنين آخرين، حالة أحدهما حرجة.