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لبنان
شهيد وجريحان... إسرائيل تستهدف منزلاً في الجنوب
Lebanon 24
07-02-2024
|
07:47
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أفادت مندوبة "لبنان 24"، أنّ طائرة مسيّرة إسرائيليّة أغارت على أحد المنازل في بلدة الخيام الجنوبيّة.
وأشارت إلى إستشهاد شخص من ال عواضة، وإصابة إثنين آخرين، حالة أحدهما حرجة.
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