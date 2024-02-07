Advertisement

لبنان

شهيد وجريحان... إسرائيل تستهدف منزلاً في الجنوب

Lebanon 24
07-02-2024 | 07:47
A-
A+
Doc-P-1161684-638429142066362794.jpg
Doc-P-1161684-638429142066362794.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أفادت مندوبة "لبنان 24"، أنّ طائرة مسيّرة إسرائيليّة أغارت على أحد المنازل في بلدة الخيام الجنوبيّة.
 
 
وأشارت إلى إستشهاد شخص من ال عواضة، وإصابة إثنين آخرين، حالة أحدهما حرجة.
Advertisement
 
 
 
 
 
مواضيع ذات صلة
"لبنان 24": غارة إسرائيلية تستهدف وادي العصافير في بلدة الخيام
lebanon 24
07/02/2024 17:32:55 Lebanon 24 Lebanon 24
لبنان24: قصف مدفعي إسرائيلي بين مارون الراس ويارون وغارة إسرائيلية بين كفرشوبا والخيام
lebanon 24
07/02/2024 17:32:55 Lebanon 24 Lebanon 24
غارة إسرائيليّة بين تلة الحمامص والشاليهات عند أطراف بلدة الخيام - جنوب لبنان
lebanon 24
07/02/2024 17:32:55 Lebanon 24 Lebanon 24
"لبنان 24": غارة إسرائيلية مسيّرة على اطراف الخيام الشرقية قرب معمل الفرز
lebanon 24
07/02/2024 17:32:55 Lebanon 24 Lebanon 24

الخيام

غارة

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
23:45 | 2024-02-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:17 | 2024-02-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:43 | 2024-02-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:00 | 2024-02-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:30 | 2024-02-06 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
10:23 | 2024-02-07
10:15 | 2024-02-07
10:11 | 2024-02-07
10:07 | 2024-02-07
10:07 | 2024-02-07
10:06 | 2024-02-07
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24