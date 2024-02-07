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لبنان

أطلق النار عليه في أبي سمراء

Lebanon 24
07-02-2024 | 07:54
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أفادت مندوبة "لبنان 24"، أنّ م.ص أطلق النار على ل.ع.د، وأصابه في قدمه، في شارع الحاووظ في منطقة أبي سمراء.
 
 
ونُقل الجريح إلى المستشفى، بينما حضرت قوة من الجيش والمخابرات إلى المكان، وتعمل على ملاحقة مُطلق النار.
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