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لبنان

الأب إيلي خنيصر يكشف: هذا ما ينتظر لبنان بعد 13 شباط

Lebanon 24
07-02-2024 | 08:00
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نشر المتخصص بالأحوال الجوية الأب إيلي خنيصر، تقريره بشأن الاحوال الجوية في لبنان والمنطقة ليومَي الأربعاء والخميس، وجاء فيه:
يُسيطر مرتفع جوّي على جنوب اوروبا وشمال افريقيا (المرتفع الآزوري)، وعلى شبه الجزيرة العربية (الشبه مداري)، فيتأثر لبنان بضغط مرتفع سيساهم باستراحة جوية لأسبوع تقريباً، قد تخترقه حالة عدم استقرار مطرية عابرة بين الجمعة والسبت، بانتظار ان يتراجع المرتفع الآزوري عن شمال افريقيا يوم الجمعة ويتقدم المنخفض الايسلاندي بضغط منخفض يلامس 962hpa، نحو وسط اوروبا مساء السبت المقبل، فتنحرف سلسلة منخفضات جوية نحو الحوض الشرقي للبحر الابيض المتوسط بعد الثالث عشر من هذا الشهر مصحوبة بكتل هوائية باردة فيعود سيناريو الامطار والثلوج على لبنان والبلدان المجاورة.
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رياح جنوبية شرقية ستساهم بارتفاع درجات الحرارة لتلامس 21/22 ساحلاً و 16/17 بقاعاً حتى مطلع الاسبوع المقبل،
طقس يومي الاربعاء والخميس: مشمس يتحوّل الى غائم مع ارتفاع طفيف بدرجات الحرارة
درجات الحرارة على الساحل : 20 نهاراً و 14 ليلاً
في البقاع: 16 نهاراً و 05 ليلا 
على الجبال 1200 متر: 15 نهاراً و  04 ليلاً
على الجبال 2000 متر: 02 نهاراً و  -04 ليلاً
الرياح:  جنوبية غربية  شرقية بين 15 و 25 كم في الساعة،
الضغط الجوّي: 1026hpa
الرطوبة: 70% 
حالة البحر :  منخفض الموج
حرارة المياه 19 درجة.
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