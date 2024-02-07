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لبنان

صوت قويّ جدّاً سُمِعَ قبل قليل... ما هي طبيعته؟

Lebanon 24
07-02-2024 | 08:30
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أفادت مندوبة "لبنان 24"، أنّ الصوت القويّ الذي سُمع في مناطق جنوبيّة، يعود لقيام طائرات العدوّ الإسرائيليّ بخرق جدار الصوت على علو منخفض.
 
 
وقد تضرّر منزل في بلدة الخرايب، بسبب خرق جدار الصوت.
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