صوت قويّ جدّاً سُمِعَ قبل قليل... ما هي طبيعته؟

أفادت مندوبة "لبنان 24"، أنّ الصوت القويّ الذي سُمع في مناطق جنوبيّة، يعود لقيام طائرات العدوّ الإسرائيليّ بخرق جدار الصوت على علو منخفض.

وقد تضرّر منزل في بلدة الخرايب، بسبب خرق جدار الصوت.