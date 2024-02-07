الخوري عقد إجتماعاً تنسيقياً لإعداد قانون يتعلق بالمعاملات الإلكترونية والبيانات الشخصية

عقد وزير العدل القاضي هنري الخوري إجتماعاً تنسيقياً بعد ظهر اليوم في مكتبه في الوزارة، تمحور حول إعداد مشروع قانون تعديلي للقانون 81/2018 لناحية حماية البيانات الشخصية( Personal Data Protection).

حضر الإجتماع القضاة: كارل عيراني، أيمن أحمد، علي الخطيب وغسان الأتات، والمحاميان: الدكتور بيار خوري(خبير في المجلس الأوروبي) وعلي جابر.



تجدر الإشارة الى ان القانون 81/2018 يتعلق بالمعاملات الإلكترونية والبيانات ذات الطابع الشخصي، وهو القانون الأول من نوعه في المنظومة التشريعية اللبنانية الذي يعالج الأمور القانونية الإلكترونية من الناحية المدنية أو التجارية أو الجزائية.