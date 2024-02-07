Advertisement

لبنان

الخوري عقد إجتماعاً تنسيقياً لإعداد قانون يتعلق بالمعاملات الإلكترونية والبيانات الشخصية

Lebanon 24
07-02-2024 | 08:46
A-
A+
Doc-P-1161710-638429183900672712.png
Doc-P-1161710-638429183900672712.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
عقد وزير العدل القاضي هنري الخوري إجتماعاً تنسيقياً بعد ظهر اليوم في مكتبه في الوزارة، تمحور حول إعداد مشروع قانون تعديلي للقانون 81/2018 لناحية حماية البيانات الشخصية( Personal Data Protection).
حضر الإجتماع القضاة: كارل عيراني، أيمن أحمد، علي الخطيب وغسان الأتات، والمحاميان: الدكتور بيار خوري(خبير في المجلس الأوروبي) وعلي جابر.

تجدر الإشارة الى ان  القانون 81/2018 يتعلق بالمعاملات الإلكترونية والبيانات ذات الطابع الشخصي، وهو القانون الأول من نوعه في المنظومة التشريعية اللبنانية الذي يعالج الأمور القانونية الإلكترونية من الناحية المدنية أو التجارية أو الجزائية.
Advertisement
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
23:45 | 2024-02-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:17 | 2024-02-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:43 | 2024-02-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:00 | 2024-02-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:30 | 2024-02-07 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
12:39 | 2024-02-07
12:30 | 2024-02-07
12:13 | 2024-02-07
12:00 | 2024-02-07
11:55 | 2024-02-07
11:52 | 2024-02-07
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24