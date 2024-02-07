"أمل" شيّعت شهداءها الـ 3 في صور.. خريس ممثلا بري: مستمرون في المقاومة

شيعت حركة "أمل" وآلاف المواطنين في مأتم مهيب في مدينة صور، شهداءها: حسن حسين سكيكي (شمران) وحسين علي عزام (أبو زهراء) وجعفر أمين اسكندر (أفواج).

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وكانت كلمة رئيس حركة "أمل" الرئيس نبيه بري ألقاها ممثله النائب علي خريس: "في هذا المقام، بإسم حركة "أمل" ورئيسها والشهداء الأبرار، نؤكد اننا مستمرون في مقاومة ومحاربة العدو الصهيوني، هذه المقاومة التي أرعبته في اولى المواجهات، وهذه الحركة التي قدمت الآلاف من الشهداء في سبيل هذا الوطن، نؤكد مجددا أنه ولى زمن الهزائم وإن مقولة العين لا تقاوم المخرز جاءتها أفواج "أمل" لتغير المعادلات".وتابع :"كما نؤكد، أن قوة لبنان في جيشه وشعبه ومقاومته قد ترسخت هذه المعادلة من خلال دمائكم وتضحياتكم. ونحن اليوم نشيع، نسمع ان إسرائيل تهدد وتتوعد بعمل عدواني حربي على لبنان، نقول للعدو بفم محمد سعد وكل الشهداء بكل اعتزاز وثقة لقد خسرتم وانهزمتم وخرجتم مهزومين سابقا واذا فكرتم بأي عدوان او اعتداء على أي شبر من أرضنا ستجدوننا في حركة "أمل" و"حزب الله" بالمرصاد".