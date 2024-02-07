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لبنان

بوحبيب: نريد سلة متكاملة لتطبيق الـ1701 تضمن الامن المستدام جنوباً

Lebanon 24
07-02-2024 | 09:54
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استقبل وزير الخارجية والمغتربين عبد الله بو حبيب، المدير العام لشؤون الأونروا في لبنان دوروثي كلاوس.

وبعد اللقاء، قال بو حبيب: "ان البعثات الدبلوماسية اللبنانية في الدول المؤثرة والمساهمة في تمويل الأونروا، تحث هذه الدول على ضرورة الإستمرار بتمويل هذه المنظمة، وخطورة تداعيات تعليق المساهمات فيها".
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اضاف: "نطالب في كل اجتماعاتنا، الدول التي جمدت مساعداتها، بالتراجع عن هذا القرار لان قطع المساعدات عنهم سيؤدي إلى حرمانهم من أي مقومات لحياة ومستقبل أفضل. فتجميد عمل الأونروا سيدفع أجيالا من الفلسطينيين، خاصة المشردين واليتامى جراء الحرب في غزة، إلى التطرف واللجوء للعنف، ما يشكل تهديدا للأمن الإقليمي ولأمن الدول المضيفة والدول المانحة على حد السواء".

كما التقى بو حبيب المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان يوانا فرونتيسكا.
 
وخلال اللقاء، قال بوحبيب: "لا صحة للأخبار المفبركة والمجتزأة المنسوبة لي، بأن الجيش غير قادر على التواجد على الحدود". 

اضاف: "قلتها في الامم المتحدة في نيويورك مؤخرا وأكرر، نريد سلة متكاملة لتطبيق القرار 1701 تضمن الاستقرار والامن المستدام في الجنوب وانسحاب اسرائيل من كافة المناطق المحتلة وعلى رأسها مزارع شبعا، وتعزيز قدرات الجيش وعديده مطلب اساسي لنا في مقاربة لبنان لتثبيت الامن على الحدود ضمن هذه السلة الشاملة".

 
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