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لبنان

بري بحث مع زواره في الأوضاع العامة.. وهنأ نواف سلام

Lebanon 24
07-02-2024 | 10:07
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إستقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري، في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة، النائب السابق سمير الجسر، وبحث معه في الأضاع العامة العامة وآخر المستجدات السياسية.
 
كذلك، استقبل بري عضو تكتل "لبنان القوي" النائب غسان عطاالله، وتم البحث خلال اللقاء في الاوضاع وشؤون تشريعية.
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ومن زوار بري: نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى سماحة العلامة الشيخ علي الخطيب، النائب فريد هيكل الخازن ووزير الإتصالات جوني القرم.
 
على صعيد آخر، إتصل بري بالقاضي الدكتور نواف سلام مهنئا بإنتخابه رئيسا لمحكمة العدل الدولية في لاهاي.
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