ملف إغاثة أهالي الجنوب النازحين على طاولة رئيس مجلس الجنوب

Advertisement

استقبل رئيس مجلس الجنوب المهندس هاشم حيدر، رؤساء إتحادات البلديات الجنوبية التي تعاني حاليا جراء الاستهدافات الاسرائيلية، حيث عقد اجتماع عمل في مقر المجلس في بيروت.وضم الاجتماع رؤساء بلديات: الزهراني، إقليم التفاح، العرقوب، جبل عامل، بنت جبيل، والقلعة.واستعرض المهندس حيدر مع المجتمعين، ما قام به مجلس الجنوب لإغاثة الأهالي إثر الإعتداءات الإسرائيلية بعد 7 تشرين الأول 2023، والذي تم بالتنسيق التام مع البلديات المعنية، حيث أولى المجلس الإهتمام الكبير بالنازحين من المناطق الجنوبية الحدودية، كما لعب بالتوازي الدور نفسه مع الاهالي المقيمين الصامدين في القرى الحدودية التي تتعرض للإعتداءات.وقدم رؤساء إتحادات البلديات الشكر للمجلس على ما يقوم به لدعم الأهالي، حيث شكل الدعامة الأساسية للصمود بوجه العدوان وتداعياته، وثمنوا خطوة المجلس الذي بادر فور اندلاع الاحداث، إلى مواكبة أبناء البلدات بتوفير كل ما يلزم من دعم، واثنوا بكل التقدير على الجهد الذي يقوم به المجلس برئاسة المهندس هاشم حيد.