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لبنان

آخر خبر عن "أبو سليم"... لا يزال في المستشفى وهذا وضعه الصحيّ

Lebanon 24
07-02-2024 | 10:06
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أعلن الكاتب والمخرج المسرحي كلوفيس عطالله، أنّه زار مع وفد من نقابة الفنانين الممثل صلاح تيزاني "أبو سليم"، في المستشفى.
 
وأشار عطالله إلى أنّ "أبو سليم" بخير.
 
وكتب عبر صفحته على "فيسبوك": "قمنا بزيارة كبيرنا وحبيب قلبنا ابو سليم ( صلاح تيزاني ) بالمستشفى  برفقة الزملاء نقيب الممثلين نعمة بدوي والزميلين المنتج جورج الحلبي وجيزال عسيلي عطاالله بوجود الزميل فؤاد حسن وزوجته الزميلة علا وهو بخير وسلامة وبكامل لياقته الصحية والفكرية. نشكر الله على نعمه....."
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وتجدر الإشارة إلى أنّ تيزاني لا يزال في مستشفى رزق، حيث يتلقى العلاج، بعد إصابته بوعكة صحية. 
 
 

لبنان

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