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لبنان

قائد الجيش والسفير الألماني وقعا اتفاقية.. ماذا تضمنت؟

Lebanon 24
07-02-2024 | 10:11
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وقع قائد الجيش العماد جوزاف عون والسفير الألماني في لبنان Kurt Georg Stoeckl-Stillfried، اتفاقية تقدم بموجبها السلطات الألمانية هبة بقيمة مليونَي يورو لدعم الجيش، على أن يخصص مليون يورو منها لتأمين الوقود ومليون يورو لدعم الطبابة، وتأتي هذه الهبة كإضافة لِهبة مماثلة قُدّمت سابقًا .
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واعتبر العماد عون أن "هذه المساعدة بالغة الأهمية في ظل الظروف الاستثنائية الراهنة"، معربًا عن تقديره للسلطات الألمانية على وقوفها إلى جانب المؤسسة العسكرية.
 
بدوره، أكد السفير الألماني أن بلاده ملتزمة بدعم الجيش بمختلف السبل، نظرًا للمهمات الحيوية التي يضطلع بها.
 
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